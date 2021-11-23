Владимир Путин обсудит с правительством зарплаты бюджетникам

Москва, 23 ноября. Глава государства Владимир Путин завтра, 24 ноября, проведет с членами кабмина дискуссию по поводу определенной президентскими указами зарплаты некоторых категорий бюджетников. Соответствующую информацию предоставляет пресс-служба Кремля.

Указы российского лидера по достижению определенного уровня заработной платы сотрудников государственных учреждений будут обсуждаться Путиным с несколькими представителями правительства.

«24 ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема встречи — обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы», — отмечается в сообщении.

Свой доклад представит министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Помимо него, в мероприятии будут участвовать глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и руководитель Минфина России Антон Силуанов.

Федеральная служба государственной статистики подсчитала, что уровень средней заработной платы в стране увеличился в июле до 55,17 тыс. рублей, что на 8,8% больше в сравнении с показателями 2020 года.