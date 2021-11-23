Звезды российского шоу-бизнеса значительно подняли гонорары за новогодние корпоративы

Москва, 23 ноября. Гонорары российских звезд шоу-бизнеса за новогодние корпоративы в этом году увеличился почти в полтора-два раза в сравнении с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщил член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов.

В этом году средняя сумма гонорара звезд составляет 1,5–2 млн руб. Повышение гонораров объясняется тем, что число концертов в конце декабря ограничено из-за пандемии. Об этом информирует РБК.

Отмечается, что выступление столичного артиста в Москве будет стоить меньше, чем в Петербурге или в Нижнем Новгороде минимум на 25%. Артисты за один вечер в столице могут посетить несколько корпоративов, а при выезде тратится больше времени. Увеличенные гонорары звезд не отразились на бюджетах корпоративов или частных мероприятий, заявил Воронцов. Он уточнил, что стоимость стандартного корпоратива варьируется от 10 тыс. до 50 тыс. руб. за человека.

Ранее концертное агентство ProStars раскрыло размеры гонораров российских звезд на новогодние корпоративы в 2021 году. Отмечается, что самый высокий гонорар за выступление на частном мероприятии у Григория Лепса, он может заработать за вечер 12 млн рублей.