Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 16:32
16:31
Общество
Криптовалюта JRR Token была заблокирована по требованию наследников писателя Толкина
16:30
Общество
Следы амурского тигра впервые за 50 лет обнаружили в Якутии
16:26
Происшествия
Инструктор и два ученика погибли при крушении легкомоторного самолета в Норвегии
16:25
Экономика
Украинцы предложили странный способ наказать Россию, узнав о достройке дамбы в СКК
16:25
Армия
Украинский депутат Копытин подтвердил применение ПТРК Javelin в Донбассе
16:23
Политика
Депутат Тимошенко заявила, что Россия может спасти Украину от энергетического кризиса
16:23
Происшествия
Внук заснял изнасилование бабушки пенсионером на востоке Подмосковья
16:23
Общество
Глава Марий Эл вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
16:21
Общество
Беженцы на границе с Польшей впервые увидели снег и попробовали его на вкус
16:19
Общество
Иностранцы готовы лечить зубы в клиниках Петербурга в рамках медицинского туризма
Все новости

Звезды российского шоу-бизнеса значительно подняли гонорары за новогодние корпоративы

Общество
Звезды российского шоу-бизнеса значительно подняли гонорары за новогодние корпоративы
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Гонорары российских звезд шоу-бизнеса за новогодние корпоративы в этом году увеличился почти в полтора-два раза в сравнении с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщил член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов.

В этом году средняя сумма гонорара звезд составляет 1,5–2 млн руб. Повышение гонораров объясняется тем, что число концертов в конце декабря ограничено из-за пандемии. Об этом информирует РБК.

Отмечается, что выступление столичного артиста в Москве будет стоить меньше, чем в Петербурге или в Нижнем Новгороде минимум на 25%. Артисты за один вечер в столице могут посетить несколько корпоративов, а при выезде тратится больше времени. Увеличенные гонорары звезд не отразились на бюджетах корпоративов или частных мероприятий, заявил Воронцов. Он уточнил, что стоимость стандартного корпоратива варьируется от 10 тыс. до 50 тыс. руб. за человека.

Ранее концертное агентство ProStars раскрыло размеры гонораров российских звезд на новогодние корпоративы в 2021 году. Отмечается, что самый высокий гонорар за выступление на частном мероприятии у Григория Лепса, он может заработать за вечер 12 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Звезды российского шоу-бизнеса значительно подняли гонорары за новогодние корпоративы
артисты корпоративы гонорары
Комментировать