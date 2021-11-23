Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 16:32
16:31
Общество
Криптовалюта JRR Token была заблокирована по требованию наследников писателя Толкина
16:30
Общество
Следы амурского тигра впервые за 50 лет обнаружили в Якутии
16:26
Происшествия
Инструктор и два ученика погибли при крушении легкомоторного самолета в Норвегии
16:25
Экономика
Украинцы предложили странный способ наказать Россию, узнав о достройке дамбы в СКК
16:25
Армия
Украинский депутат Копытин подтвердил применение ПТРК Javelin в Донбассе
16:23
Политика
Депутат Тимошенко заявила, что Россия может спасти Украину от энергетического кризиса
16:23
Происшествия
Внук заснял изнасилование бабушки пенсионером на востоке Подмосковья
16:23
Общество
Глава Марий Эл вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
16:21
Общество
Беженцы на границе с Польшей впервые увидели снег и попробовали его на вкус
16:19
Общество
Иностранцы готовы лечить зубы в клиниках Петербурга в рамках медицинского туризма
Все новости

Роскосмос заявил о скором сближении МКС с фрагментом ракеты Falcon 9

Общество
Роскосмос заявил о скором сближении МКС с фрагментом ракеты Falcon 9
pxhere.com

Москва, 23 ноября. Международная космическая станция сблизится с фрагментом ракеты Falcon 9 в четверг. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщили представители Роскосмоса.

Сближение станции с фрагментом ракеты Falcon 9, разработанной в компании SpaceX, ожидается в 7:18 по московскому времени. Отмечается, что ракета была запущена в 2019 году.

«Ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС», — подчеркнули в Роскосмосе.

Falcon 9 — ракета-носитель тяжелого класса, состоящая из двух ступеней. В качестве компонентов топлива она использует керосин и жидкий кислород. При этом первая ступень ракеты может быть использована повторно.

Как сообщалось ранее, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с модулем «Причал» для российского сегмента МКС запланирован на 24 ноября. Космический корабль пристыкуется к модулю «Наука» 26 ноября.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Роскосмос заявил о скором сближении МКС с фрагментом ракеты Falcon 9
мкс ракета роскосмос falcon 9
Комментировать