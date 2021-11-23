Роскосмос заявил о скором сближении МКС с фрагментом ракеты Falcon 9

Москва, 23 ноября. Международная космическая станция сблизится с фрагментом ракеты Falcon 9 в четверг. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщили представители Роскосмоса.

Сближение станции с фрагментом ракеты Falcon 9, разработанной в компании SpaceX, ожидается в 7:18 по московскому времени. Отмечается, что ракета была запущена в 2019 году.

«Ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС», — подчеркнули в Роскосмосе.

Falcon 9 — ракета-носитель тяжелого класса, состоящая из двух ступеней. В качестве компонентов топлива она использует керосин и жидкий кислород. При этом первая ступень ракеты может быть использована повторно.

Как сообщалось ранее, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с модулем «Причал» для российского сегмента МКС запланирован на 24 ноября. Космический корабль пристыкуется к модулю «Наука» 26 ноября.