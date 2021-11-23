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Фигурист Авербух ответил на комментарии в Сети, что сын Арзамасовой не похож на него
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух ответил на комментарии в Сети, что сын Арзамасовой не похож на него
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 ноября. Накануне так называемого Дня сыновей актриса Лиза Арзамасова и фигурист, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух решили показать своим поклонникам лицо трехмесячного сына. Пользователям Сети показалось, что сын якобы не похож на отца, пишет Teleprogramma.pro

В конце лета Арзамасова и Авербух стали родителями малыша по имени Лев. Спустя несколько месяцев они по очереди показали малыша в своих микроблогах. 

Лев произвел настоящий фурор в соцсетях. Очаровательный и улыбчивый ребенок до того растрогал подписчиков, что они не удержались и осыпали его сотней комплиментов. 

Вердикт, к которому пришли поклонники Арзамасовой и Авербуха, был однозначным: малыш Левушка — просто копия своей мамы. Об этом в комментариях написали не только под постом актрисы, но и у Ильи в Instagram

«Илья, не огорчайтесь, но Левушка — копия Лизы», — написала одна из подписчиц Ильи Авербуха.

Авербух не растерялся и ответил:

«Этому можно только радоваться».

Фигурист Авербух ответил на комментарии в Сети, что сын Арзамасовой не похож на него
Федеральное агентство новостей / Anatoly Lomohov/Global Look Press

 «Чудо маленькое»;

 «Очаровашка»; 

«Какой Милаш!» — написали другие подписчики. 

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились год назад. Их сын Лев появился на свет 14 августа 2021 года. 

Удивительно, но звездная пара, кажется, снова хочет стать родителями.

«Знаете что? Я уже немножко скучаю вот по этому состоянию... Надо будет как-нибудь повторить... Это какой-то восторг! Такая космически сумасшедшая гамма чувств в диапазоне от «неужели можно представить, что тебя не было» до «ой, кто это?» — заявляла Арзамасова. 

Ранее сообщалось, что Арзамасова смогла победить коронавирус, когда была беременной. 

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Все новости / Шоу-бизнес / Фигурист Авербух ответил на комментарии в Сети, что сын Арзамасовой не похож на него
авербух арзамасова
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