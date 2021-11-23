Фигурист Авербух ответил на комментарии в Сети, что сын Арзамасовой не похож на него

Москва, 23 ноября. Накануне так называемого Дня сыновей актриса Лиза Арзамасова и фигурист, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух решили показать своим поклонникам лицо трехмесячного сына. Пользователям Сети показалось, что сын якобы не похож на отца, пишет Teleprogramma.pro. В конце лета Арзамасова и Авербух стали родителями малыша по имени Лев. Спустя несколько месяцев они по очереди показали малыша в своих микроблогах.

Лев произвел настоящий фурор в соцсетях. Очаровательный и улыбчивый ребенок до того растрогал подписчиков, что они не удержались и осыпали его сотней комплиментов.

Вердикт, к которому пришли поклонники Арзамасовой и Авербуха, был однозначным: малыш Левушка — просто копия своей мамы. Об этом в комментариях написали не только под постом актрисы, но и у Ильи в Instagram.

«Илья, не огорчайтесь, но Левушка — копия Лизы», — написала одна из подписчиц Ильи Авербуха.

Авербух не растерялся и ответил:

«Этому можно только радоваться».

Федеральное агентство новостей / Anatoly Lomohov/Global Look Press

«Чудо маленькое»; «Очаровашка»; «Какой Милаш!» — написали другие подписчики.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились год назад. Их сын Лев появился на свет 14 августа 2021 года.

Удивительно, но звездная пара, кажется, снова хочет стать родителями.

«Знаете что? Я уже немножко скучаю вот по этому состоянию... Надо будет как-нибудь повторить... Это какой-то восторг! Такая космически сумасшедшая гамма чувств в диапазоне от «неужели можно представить, что тебя не было» до «ой, кто это?» — заявляла Арзамасова.

Ранее сообщалось, что Арзамасова смогла победить коронавирус, когда была беременной.