Глава Марий Эл вручил детям-сиротам ключи от новых квартир

Йошкар-Ола, 23 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев передал сиротам ключи от новых квартир, построенных в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

Вручая ключи от новых квартир 13 осиротевшим молодым людям, Евстифеев напомнил, что обеспечение жильем детей-сирот и переселение жителей из ветхого жилфонда остаются среди приоритетных задач правительства Марий Эл, сообщает «МедиаПоток».

По данным Евстифеева, с 2018 года новым жильем уже обеспечены 636 детей-сирот, а до конца 2021 года еще 19 человек въедут в новые квартиры. Всего по итогам 2021 года ключи от квартир получат 190 детей-сирот, проживающих в Марий Эл.

Ранее ФАН сообщал о том, что глава Марий Эл Александр Евстифеев совершил рабочую поездку по Йошкар-Оле, в ходе которой проверил качество выполнения дорожных работ.