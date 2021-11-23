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Местные жители избили ограбивших продуктовый магазин пьяных бойцов ВСУ в Донбассе

Армия
Местные жители избили ограбивших продуктовый магазин пьяных бойцов ВСУ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 23 ноября. Военнослужащие ВСУ ограбили продуктовый магазин в одном из прифронтовых населенных пунктов в Донбассе и избили охранника, но быстро поплатились за содеянное.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что количество небоевых потерь среди бойцов ВСУ продолжает расти. По его словам, чаще всего это происходит в результате употребления спиртных напитков. Он рассказал, что накануне два украинских десантника напились и ограбили продуктовый магазин в городе Дзержинск, а также избили попытавшегося предоставить преступление охранника.

«Уже через 20 минут собственник магазина со своими друзьями нашли пьяных "защитников Украины" и устроили над ними самосуд», – добавил Басурин.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили на линии соприкосновения в Донбассе 50 единиц запрещенной военной техники. Кроме того, в РФ заявили об участившихся провокациях со стороны Киева в регионе с применением полученных от НАТО вооружений, передает RT.

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днр всу донбасс
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