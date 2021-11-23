Байден анонсировал выпуск на рынок 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США

Вашингтон, 23 ноября. США задействуют 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения цен на сырье. Соответствующее решение принял президент страны Джо Байден.

Как отмечается в сообщении Белого дома, выпуск на мировой рынок этого объема позволит устранить несоответствие между спросом и предложением. Вместе с США аналогичные меры предпримут и другие государства, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию, подчеркнули в администрации американского лидера.

Решение Байдена по освобождение стратегических запасов было ожидаемым. Ранее Соединенные Штаты обратились к странам ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу и экспорт сырья, однако участники соглашения отвергли это предложение. Позже Вашингтон призвал Индию, Китай, Южную Корею и Японию высвободить часть резервов для повышения объема предложения на рынке и снижения нефтяных котировок.