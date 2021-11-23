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Байден анонсировал выпуск на рынок 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США

Экономика
Байден анонсировал выпуск на рынок 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США
Global Look Press  /  Carofei

Вашингтон, 23 ноября. США задействуют 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения цен на сырье. Соответствующее решение принял президент страны Джо Байден.

Как отмечается в сообщении Белого дома, выпуск на мировой рынок этого объема позволит устранить несоответствие между спросом и предложением. Вместе с США аналогичные меры предпримут и другие государства, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию, подчеркнули в администрации американского лидера.

Решение Байдена по освобождение стратегических запасов было ожидаемым. Ранее Соединенные Штаты обратились к странам ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу и экспорт сырья, однако участники соглашения отвергли это предложение. Позже Вашингтон призвал Индию, Китай, Южную Корею и Японию высвободить часть резервов для повышения объема предложения на рынке и снижения нефтяных котировок.

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