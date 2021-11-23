Дандыкин предупредил ВМС США о провале в случае войны с Россией в Тихом океане

Москва, 23 ноября. Действия США, Британии и Австралии в рамках союза AUKUS могут привести к началу полномасштабного военного конфликта в Тихом океане, заявил член организации «Офицеры России», капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

В интервью изданию «ПолитРоссия» эксперт заявил, что передача американцами технологий атомных подводных лодок Австралии может обернуться печальными последствиями. Подобные субмарины с высокой долей вероятности захотят получить в свое распоряжение Индия и Пакистан, а это повысит риск военного противостояния с Китаем. На этом фоне возникнет прямая угроза всем государствам региона, в том числе и РФ.

Дандыкин отметил, что если произойдет нечто подобное, то главную роль будет играть расклад сил между подводными флотами стран. Эксперт уверен, что в этом отношении России не о чем беспокоиться — Тихоокеанский флот РФ уже сейчас не уступает по боевым возможностям гипотетическим австралийским подлодкам американского проекта Virginia.

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«В первую очередь, это легендарные атомарины проекта 971 "Щука-Б". Они, конечно, уже несколько устарели, но обладают большим модернизационным потенциалом. В частности, прямо сейчас сразу несколько субмарин находятся на такой реставрации, после чего они вплотную приблизятся к четвертому поколению и будут сопоставимы с классом Virginia», – предупредил эксперт.

Он также отметил, что в настоящее время ВМФ РФ готовится к принятию на вооружение нескольких подлодок проекта «Ясень-М», которые по своим характеристикам не уступают американским субмаринам. При этом по части арсенала российские «Ясени» даже превосходят конкурентов благодаря мощным крылатым ракетам. По его словам, ВМС США ждет провал в случае войны с Россией в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что подлодки «Ясень» обладают внушительным арсеналом, благодаря которому они могут противостоять любой угрозе. Их главным козырем являются гиперзвуковые ракеты.