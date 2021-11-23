Ethiopian Airlines запустит прямые рейсы между Москвой и Аддис-Абебой

Аддис-Абеба, 23 ноября. Компания Ethiopian Airlines запустит 20 декабря прямое авиасообщение между Россией и Эфиопией. Об этом представители перевозчика заявили на официальном сайте.

Как стало известно, беспосадочные перелеты между государствами будут совершаться по вторникам и пятницам, при этом цена билета на первые даты вылетов начинается от 30 тысяч рублей за одно место в экономклассе.

Руководство Ethiopian Airlines решило сохранить и альтернативный маршрут с пересадкой в Афинах. Но такой вариант обойдется дороже, почти на десять тысяч рублей. Останется и стыковочный хаб в Германии, вот только стоимость начинается от 120 тысяч.

Федеральное агентство новостей /

Разрешение на прямое авиасообщение между Москвой и Аддис-Абебой получено в прошлом году, однако в дело вмешался начавшийся в государстве кризис безопасности, связанный с ухудшением взаимоотношений между центральной властью и сепаратистским движением «Наружного фронта освобождения Тыграя».

В начале ноября российское посольство в столице Эфиопии выпустило рекомендацию для соотечественников, согласно которой гражданам РФ стоит отказаться от путешествий в африканскую страну.

Ранее посольство США призвало граждан, находящихся в Аддис-Абебе, приготовиться к возможной эвакуации из-за опасной обстановки.