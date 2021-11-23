Спикер парламента КНР Чжаньшу указал на необходимость законодательно укрепить контакты с РФ

Пекин, 23 ноября. Сотрудничество Москвы и Пекина по ключевым вопросам должно быть укреплено на уровне национального законодательства. Об этом заявил спикер парламента КНР Ли Чжаньшу.

По словам председателя китайского законодательного органа, отношения двух держав продемонстрировали стойкость и стабильность на фоне пертурбаций мировой политической повестки и пандемии коронавирусной инфекции. На межнациональном и межрегиональном уровне развивается и реализуется большое количество проектов, которым нужна законодательная поддержка, подчеркнул Чжаньшу.

«Нам следует наращивать и совершенствовать законодательную поддержку двустороннего сотрудничества по реализации крупных стратегических проектов в торгово-экономических, научно-инновационных, гуманитарных и межрегиональных областях», — отметил китайский парламентарий.

Сотрудничество России и Китая расширяется не только на политическом и экономическом, но и на культурном уровне. В качестве подтверждения значимости диалога двух держав председатель Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина на открытие зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.