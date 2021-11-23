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Актриса Вера Алентова назвала Валерия Гаркалина исключительным человеком

Общество
Актриса Вера Алентова назвала Валерия Гаркалина исключительным человеком
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 23 ноября. Народная артистка РФ Вера Алентова почтила память коллеги Валерия Гаркалина на похоронах и заявила, что он был действительно исключительным человеком.

Как отметила Алентова, про Гаркалина нельзя сказать ни одного дурного слова, что является большой редкостью в актерской среде. Она заявила, что о нем говорить не хватает доброты, передает корреспондент ФАН.

«Вот такое приятие тебя. Именно тебя. Такое ощущение, что он именно тебя и ждал. Как только ты с ним встретился случайно, он так рад тебя видеть. Именно тебя и ждал, именно тебе и хочет сказать эти слова. Оно так редко и так востребовано это качество, что, конечно, незабываемо», — заявила актриса.

Ранее Клара Новикова назвала Гаркалина потрясающим и великим артистом, который любил сцену и не мог себя без нее представить. Юмористка отметила, что он был готов сыграть в любом месте и обладал заразительным смехом.

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