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Социолог Шугалей: Россия имеет право ответить в случае геноцида русских на Украине

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 15:42
Политика
Социолог Шугалей: Россия имеет право ответить в случае геноцида русских на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 23 ноября. Россия имеет право на ответ, если геноцид русских на Украине продолжится. Соответствующее заявление сделал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, комментируя иски в международные инстанции от жителей ДНР против киевской власти.

Социолог отметил, что Россия первой никогда не открывала ящик Пандоры. В 2014 году украинские националисты вместе с подстрекателями из Европы развязали резню. В результате тысячи людей на Украине были казнены за то, что говорили на русском языке. В числе подстрекателей ученый назвал врио канцлера Германии Ангелу Меркель. По словам Шугалея, это был настоящий геноцид, который нужно приравнять к истреблению евреев Гитлером.

«И если будет хоть какой-то риск повторения этих событий, я считаю, что Россия имеет право отвечать по всей справедливости военного времени. Даже если придется стереть с лица земли всю Европу», — написал социолог в Telegram-канале.

Также ученый напомнил, что Россия до сих пор на геноцид 2014 года не ответила.

Ранее граждане ДНР обвинили Киев в геноциде и подали иски в ведущие мировые инстанции. Виктор Баркалов и Вадим Шулак решили актуализировать тему военных преступлений Украины и режима Петра Порошенко, написав официальное обращение в адрес целого ряда международных организаций с призывом обратить внимание на совершенные на оккупированных ВСУ территориях ДНР и ЛНР военные преступления.

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украина россия шугалей
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