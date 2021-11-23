Актриса Жюльет Бинош назвала умение радоваться секретом своей красоты

Париж, 23 ноября. Звезда французского кино Жюльет Бинош объяснила, как ей удается сохранять привлекательность, и призналась, что считает жизнерадостность главным ингредиентом красоты.

Бинош по праву считается одной из самых красивых актрис французского кинематографа: звезда не боится демонстрировать фигуру перед камерами и удивляет цветущей внешностью в 57 лет. Обладательница премии «Оскар» призналась в беседе с изданием «Аргументы недели», что видит свой секрет красоты в умении радоваться приятным моментам.

«Мне нравится ухаживать за своей внешностью: с удовольствием покупаю различные косметические средства, хожу в салоны красоты, но это все вторично! Главное — внутренний настрой. Нужно уметь радоваться… Да, тогда ты сможешь удержать свою красоту», — уверена актриса.

Бинош отметила, что найти повод для радости совсем не трудно. Важно получать удовольствие от путешествий, вкусной еды, улыбки ребенка. Звезда добавила, что необходимо сохранять позитивный настрой и не забывать про свежий воздух и сон, чтобы достичь душевной гармонии.

Актриса Екатерина Климова также поделилась рецептом красоты. Звезда назвала три важных правила, которые помогают ей сохранять привлекательность.