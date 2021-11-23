Кулачный бой официально признан спортивной дисциплиной в России

Москва, 23 ноября. Бои на голых кулаках зарегистрированы Министерством спорта РФ как спортивная дисциплина.

По словам собеседника ТАСС, уже сформировано соответствующее управление.

«В Федерации бокса России создан соответствующий департамент», — добавил источник.

На данный момент в России есть несколько организаций, которые проводят такие поединки. Наиболее известными являются Top Dog и Hardcore.

Напомним, в сентябре губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что Кузбасс подаст заявку на проведение чемпионата мира 2025 года по боксу.