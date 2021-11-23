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Кулачный бой официально признан спортивной дисциплиной в России

Спорт
Кулачный бой официально признан спортивной дисциплиной в России
pexels.com  /  NEOSiAM 2021

Москва, 23 ноября. Бои на голых кулаках зарегистрированы Министерством спорта РФ как спортивная дисциплина.

По словам собеседника ТАСС, уже сформировано соответствующее управление.

«В Федерации бокса России создан соответствующий департамент», — добавил источник.

На данный момент в России есть несколько организаций, которые проводят такие поединки. Наиболее известными являются Top Dog и Hardcore.

Напомним, в сентябре губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что Кузбасс подаст заявку на проведение чемпионата мира 2025 года по боксу.

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