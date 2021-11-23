Минфин: долговые обязательства Роснано будут исполняться

Москва, 23 ноября. Долговые обязательства компании «Роснано», обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться. Такое заявление сделали в Минфине РФ.

В настоящий момент кабмином прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля, говорится в сообщении министерства.

Ни в одном из вариантов не рассматривается невыполнение долговых обязательств Роснано, обеспеченных госгарантиями. Организация продолжает хозяйственную деятельность и выполняет обязательства, указало ведомство.

Московская биржа недавно приостановила торги корпоративными облигациями Роснано. Оборот ценных бумаг объемом в 71,5 миллиарда рублей был остановлен из-за предписания Центрального банка РФ.