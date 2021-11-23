В «Спартаке» назвали Тедеско желанным гостем на «Открытие Арене»

Москва, 23 ноября. Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско может приезжать на «Открытие Банк Арену» в любое время. Об этом сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, комментируя возможное появление немецкого специалиста на матче Лиги Европы против итальянского «Наполи».

Как отметил глава пресс-службы «Спартака», Тедеско — желанный гость на стадионе столичной команды.

«Он может приехать, когда захочет, и всегда рассчитывать на теплый прием. Ждем Доменико на игре в президентской ложе», — передает РИА Новости слова Зеленова.

«Спартак» сыграет дома против команды из Неаполя во встрече пятого тура группового этапа Лиги Европы в среду, 24 ноября.

Матч четвертого тура Лиги Европы между «Спартаком» и английским «Лестером» завершился вничью (1:1). На данный момент красно-белые идут на последнем месте в своем квартете С, в активе команды четыре очка.