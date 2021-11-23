Ведущий Шейнин назвал выдумкой информацию о «подготовке» России к нападению на Украину

Москва, 23 ноября. Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин уличил власти Украины в признании отсутствия угрозы со стороны России.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев планирует продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет. При этом действующий договор остается в силе до 2024 года. Сейчас Украина ведет переговоры со странами Европы, от которых также зависит пролонгация контракта. Как отметил Шейнин, эти планы говорят о том, что слова об «угрозе» со стороны России являются лишь ложными обвинениями, а киевские власти совсем заврались.

«Люди, которые всерьез верят, что завтра-послезавтра на них могут напасть, не обсуждают продление контракта на 15 лет», — отметил телеведущий.

politexpert.net / Аврора Зорина

Шейнин добавил, что до 2024 года Украина, согласно логике «транзитной защиты», должна чувствовать себя в безопасности. Но выдумки западных и украинских СМИ говорят об обратном.

«Если мы, по вашим данным, планируем напасть, то Шмыгаль должен обсуждать производство техники и ремонтную базу, а не контракт с "агрессором" на 15 лет», — поставил ведущий на место украинского министра.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не подвергает принципиальной оценке воинственную риторику и военные приготовления на Украине. По его словам, Москва не станет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений в соседней стране.