Кремль анонсировал трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна 26 ноября в Сочи

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба Кремля.

Переговоры лидеров намечены на 26 ноября, они состоятся в Сочи. Как сообщили в Кремле, встреча приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Кроме того, в планах Путина провести отдельные беседы с Пашиняном и Алиевым.

«Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей», — подчеркнули в Кремле.

Ранее ФАН рассказывал, почему между Арменией и Азербайджаном спустя год после подписания трехстороннего заявления вновь вспыхнули бои.