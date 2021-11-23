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Кремль анонсировал трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна 26 ноября в Сочи

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 15:25
Политика
Кремль анонсировал трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна 26 ноября в Сочи
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба Кремля.

Переговоры лидеров намечены на 26 ноября, они состоятся в Сочи. Как сообщили в Кремле, встреча приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Кроме того, в планах Путина провести отдельные беседы с Пашиняном и Алиевым.

«Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей», — подчеркнули в Кремле.

Ранее ФАН рассказывал, почему между Арменией и Азербайджаном спустя год после подписания трехстороннего заявления вновь вспыхнули бои.

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путин кремль пашинян
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