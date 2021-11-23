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Лидер Talitha Koum обвинил ООН и Францию в заговоре против народа ЦАР

Весь мир
Лидер Talitha Koum обвинил ООН и Францию в заговоре против народа ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 23 ноября. Принятая ООН резолюция №2605 является результатом заговора против правительства Центральноафриканской Республики, заявил координатор общественного движения ЦАР Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи.

По его словам, решение о сохранении работы «голубых касок» на территории государства не что иное, как «маневр подготовки к насильственному свержению власти». Соответствующая информация опубликована в декларации гражданской платформы.

«12 ноября 2021 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию за номером 2605, продлевающую мандат многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) до 15 ноября 2022 года. За документ проголосовало 13 участников, Россия и Китай воздержались.

Однако нельзя не отметить, что другие поддержали Запад, принявший решение сохранить контингент на территории ЦАР, хоть это и противоречит интересам нашего народа.», — значится в документе.

В Talitha Koum также указали на 56 положение резолюции, которое позволяет Франции использовать вооруженные силы в районах развертывания контингента МИНУСКА. Таким образом, прикрываясь войной с радикалами, Пятая республика будет иметь возможность использовать доступные ей силы и средства для вторжения на территорию региона.

Лидер Talitha Koum обвинил ООН и Францию в заговоре против народа ЦАР
pexels.com / Dimitry Anikin

«ООН просит Париж обеспечить информирование о выполнении мандата и согласовывать свои отчеты с докладами Генерального секретаря. Это подтверждает существование поддерживаемого ООН международного заговора против населения ЦАР.

Мы напоминаем об основной задаче МИНУСКА, которая заключается в защите гражданских. Франция же вообще не может участвовать в операциях на территории страны. Жители не согласны.», — заключается в декларации.

Ранее издание Nos Medias назвало решение Совбеза ООН о продлении мандата многопрофильной комплексной миссии в ЦАР преступлением против народа республики.

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