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Игорь Золотовицкий попросил прощения у Валерия Гаркалина на траурной церемонии в ГИТИСе

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 15:19
Шоу-бизнес
Игорь Золотовицкий попросил прощения у Валерия Гаркалина на траурной церемонии в ГИТИСе
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 23 ноября. Актер театра и кино Игорь Золотовицкий почтил память покойного коллеги Валерия Гаркалина на траурной церемонии в Москве и в последний раз обратился к нему с просьбой о прощении.

Прощание с Гаркалиным прошло в учебном театре ГИТИСа в столице. Среди скорбящих гостей церемонии присутствовал и Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ. Театральный педагог произнес трогательные прощальные слова и рассказал, каким запомнит покойного коллегу по сцене.

«Прости, мой дорогой, не получилось спасти. А ты умел спасать. Как-то очень легко спасать. Не от смерти, а спасать от чего-то такого», — передает корреспондент ФАН.

Актер Валерий Баринов также поделился переживаниями в связи с утратой кинозвезды. Артист признался, что до последнего не терял надежду на выздоровление Гаркалина.

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актер гаркалин золотовицкий
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