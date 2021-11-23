Игорь Золотовицкий попросил прощения у Валерия Гаркалина на траурной церемонии в ГИТИСе

Москва, 23 ноября. Актер театра и кино Игорь Золотовицкий почтил память покойного коллеги Валерия Гаркалина на траурной церемонии в Москве и в последний раз обратился к нему с просьбой о прощении.

Прощание с Гаркалиным прошло в учебном театре ГИТИСа в столице. Среди скорбящих гостей церемонии присутствовал и Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ. Театральный педагог произнес трогательные прощальные слова и рассказал, каким запомнит покойного коллегу по сцене.

«Прости, мой дорогой, не получилось спасти. А ты умел спасать. Как-то очень легко спасать. Не от смерти, а спасать от чего-то такого», — передает корреспондент ФАН.

Актер Валерий Баринов также поделился переживаниями в связи с утратой кинозвезды. Артист признался, что до последнего не терял надежду на выздоровление Гаркалина.