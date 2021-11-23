Жители ЦАР обвинили иностранных сотрудников Специального уголовного суда в поддержке боевиков

Банги, 23 ноября. Специальный уголовный суд Центральноафриканской Республики не защищает народ страны, а отстаивает интересы коллективного Запада, сообщает издание Ndjoni Sango.

«ЦАР официально получила независимость в 1960 году. Но на самом деле, даже спустя 60 лет, колониализм в различных формах сохраняется. И дело не только во влиянии бывшей метрополии на продолжающуюся дестабилизацию. Другой аспект ограничения суверенитета страны — присутствие и влияние различных международных структур», — пишут журналисты.

Кроме того, Организация Объединенных Наций продлила на год мандат многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и сохраняет эмбарго на поставки современных видов вооружения, что также можно назвать инструментом давления коллективного Запада.

«Но и это еще не все. В государстве действует Специальный уголовный суд (CPS), созданный в июне 2015 года. Половина его сотрудников не являются гражданами страны. Даже спецпрокурор — иностранец, и только один из двух его заместителей — центральноафриканец», — отмечают в издании.

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Важно подчеркнуть, что пополнение бюджета структуры происходит за счет Королевства Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Франции и ООН. В то же время международное право для CPS имеет приоритет над законами самой ЦАР.

«Естественно, Специальный уголовный суд действует в интересах своих клиентов и уж точно не народа. Достаточно вспомнить о многочисленных преступлениях боевиков — экс-президента Франсуа Бозизе, Али Дарассы, Махамата аль-Катима, Бабы Ладе. Эта организация до сих пор не выдала ордер на арест указанных преступников, что только подтверждает сохранение влияния иностранных интересантов», — заключили сотрудники СМИ.

Однако вместе с тем произошло задержание министра животноводства Хасана Буба, который делал все от него возможное для возвращения мира и восстановления государственных институтов.

Ранее граждане ЦАР устроили митинг у здания Специального уголовного суда и потребовали ареста главаря UPC Али Дарассы за убийства невинных людей, несмотря на объявленный правительством режим прекращения огня.