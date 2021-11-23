Российские аналитики предупредили о продолжении давления на рубль

Москва, 23 ноября. Давление на рубль внешних факторов в ближайшее время продолжится, считают опрошенные газетой «Известия» аналитики финансового рынка.

Накануне индексы Мосбиржи и РТС впервые с августа упали ниже 3900 и 1700 пунктов соответственно. На этом фоне доллар впервые с апреля поднялся до 74,99 рубля, а евро — до 84,54 рубля, установив новый максимум с сентября.

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, текущая ситуация является отражением оттока инвесторов, который обусловлен геополитическими опасениями. Как считает эксперт, реакция рынка на происходящие события, включая проблемы с долгом Роснано, выглядит избыточной, учитывая относительно спокойную картину на иностранных биржах.

Московская биржа вечером 19 ноября приостановила торги девятью видами облигаций Роснано на основании предписания Банка России из-за долгов госкомпании. В настоящее время, как рассказали представители торговой площадки, руководство Роснано обсуждает с кредиторами возможные сценарии реструктуризации долга.

Финансовый эксперт Артем Арзамасцев ранее отнес рубль к наиболее успешным валютам в 2021 году. Он также обратил внимание на интерес нерезидентов к российским гособлигациям.