Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 16:30
16:30
Общество
Следы амурского тигра впервые за 50 лет обнаружили в Якутии
16:26
Происшествия
Инструктор и два ученика погибли при крушении легкомоторного самолета в Норвегии
16:25
Экономика
Украинцы предложили странный способ наказать Россию, узнав о достройке дамбы в СКК
16:25
Армия
Украинский депутат Копытин подтвердил применение ПТРК Javelin в Донбассе
16:23
Политика
Депутат Тимошенко заявила, что Россия может спасти Украину от энергетического кризиса
16:23
Происшествия
Внук заснял изнасилование бабушки пенсионером на востоке Подмосковья
16:23
Общество
Глава Марий Эл вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
16:21
Общество
Беженцы на границе с Польшей впервые увидели снег и попробовали его на вкус
16:19
Общество
Иностранцы готовы лечить зубы в клиниках Петербурга в рамках медицинского туризма
16:17
Армия
Военнослужащие ВСУ случайно показали «секретное» оружие американского производства
Все новости

Российские аналитики предупредили о продолжении давления на рубль

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 15:11
Экономика
Российские аналитики предупредили о продолжении давления на рубль
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Давление на рубль внешних факторов в ближайшее время продолжится, считают опрошенные газетой «Известия» аналитики финансового рынка.

Накануне индексы Мосбиржи и РТС впервые с августа упали ниже 3900 и 1700 пунктов соответственно. На этом фоне доллар впервые с апреля поднялся до 74,99 рубля, а евро — до 84,54 рубля, установив новый максимум с сентября.

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, текущая ситуация является отражением оттока инвесторов, который обусловлен геополитическими опасениями. Как считает эксперт, реакция рынка на происходящие события, включая проблемы с долгом Роснано, выглядит избыточной, учитывая относительно спокойную картину на иностранных биржах.

Московская биржа вечером 19 ноября приостановила торги девятью видами облигаций Роснано на основании предписания Банка России из-за долгов госкомпании. В настоящее время, как рассказали представители торговой площадки, руководство Роснано обсуждает с кредиторами возможные сценарии реструктуризации долга.

Финансовый эксперт Артем Арзамасцев ранее отнес рубль к наиболее успешным валютам в 2021 году. Он также обратил внимание на интерес нерезидентов к российским гособлигациям.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Российские аналитики предупредили о продолжении давления на рубль
рубль рынок акций карпунин
Комментировать