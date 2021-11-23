Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 16:30
16:30
Общество
Следы амурского тигра впервые за 50 лет обнаружили в Якутии
16:26
Происшествия
Инструктор и два ученика погибли при крушении легкомоторного самолета в Норвегии
16:25
Экономика
Украинцы предложили странный способ наказать Россию, узнав о достройке дамбы в СКК
16:25
Армия
Украинский депутат Копытин подтвердил применение ПТРК Javelin в Донбассе
16:23
Политика
Депутат Тимошенко заявила, что Россия может спасти Украину от энергетического кризиса
16:23
Происшествия
Внук заснял изнасилование бабушки пенсионером на востоке Подмосковья
16:23
Общество
Глава Марий Эл вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
16:21
Общество
Беженцы на границе с Польшей впервые увидели снег и попробовали его на вкус
16:19
Общество
Иностранцы готовы лечить зубы в клиниках Петербурга в рамках медицинского туризма
16:17
Армия
Военнослужащие ВСУ случайно показали «секретное» оружие американского производства
Все новости

Россиянам рекомендовали покупать доллары в ближайшее время

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 15:06
Экономика
Россиянам рекомендовали покупать доллары в ближайшее время
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 ноября. Жителям России сейчас выгодно начать покупать доллар, поскольку его курс может вырасти до 78 рублей. Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, пишет Bankiros.ru.

По его словам, на снижение курса российской валюты заметное воздействие оказал геополитический фактор. Помимо этого, фиксируется избыточно сильный рост к конкурентам на фоне растущего доллара.

В перспективе 1–3 лет доллар будет стоить 78–80 рублей, прогнозирует Купцикевич. Евро же до конца года подорожает до 85–86 рублей. потому покупка валюты в настоящий момент становится выгодной россиянам.

Официальный курс нацвалюты США тем временем увеличился на 1,38 рубля, до 74,83 руб. за единицу. Европейская валюта подорожала на 1,40 рубля и оказалась на уровне 84,17 рубля, следует из данных ЦБ.

Доллар будет сохранять свои позиции, несмотря на факторы внешнего давления. Такое мнение выразил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россиянам рекомендовали покупать доллары в ближайшее время
доллар валюта курс рубля
Комментировать