Россиянам рекомендовали покупать доллары в ближайшее время

Москва, 23 ноября. Жителям России сейчас выгодно начать покупать доллар, поскольку его курс может вырасти до 78 рублей. Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, пишет Bankiros.ru.

По его словам, на снижение курса российской валюты заметное воздействие оказал геополитический фактор. Помимо этого, фиксируется избыточно сильный рост к конкурентам на фоне растущего доллара.

В перспективе 1–3 лет доллар будет стоить 78–80 рублей, прогнозирует Купцикевич. Евро же до конца года подорожает до 85–86 рублей. потому покупка валюты в настоящий момент становится выгодной россиянам.

Официальный курс нацвалюты США тем временем увеличился на 1,38 рубля, до 74,83 руб. за единицу. Европейская валюта подорожала на 1,40 рубля и оказалась на уровне 84,17 рубля, следует из данных ЦБ.

Доллар будет сохранять свои позиции, несмотря на факторы внешнего давления. Такое мнение выразил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.