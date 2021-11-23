Клара Новикова назвала Гаркалина великим артистом, который любил сцену

Москва, 23 ноября. Валерий Гаркалин был потрясающим и великим артистом, заявила во время похорон его коллега, юмористка, певица и телеведущая Клара Новикова.

По словам Новиковой, у Гаркалина был очень заразительный смех. Она заявила, что он мог захохотать с одного слова. Новикова назвала коллегу из-за этого качества нетипичным, передает корреспондент ФАН.

«Артист должен быть красивым. Артист должен быть! Он должен быть. И все. И артист был — Валера. И тут никаких слов, ни плюс, ни минус. Он был замечательным, потрясающим артистом. Великим и великим артистом. Который любил сцену, без которого сцены невозможно себе представить. Он мог появиться в любом городе, на любой сцене, будь то театр, будь то дом культуры или какой-то заводской клуб, и быть Валерой Гаркалиным», — подчеркнула Новикова.

Актер Валерий Баринов ранее заявил, что до последнего верил в выздоровление Гаркалина. Артист провел последний месяц жизни в больнице в Коммунарке, где боролся с осложнениями после заражения коронавирусной инфекцией.