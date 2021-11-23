Жителей Алтайского края на прием в МФЦ записывает робот

Барнаул, 23 ноября. Записаться на прием в МФЦ Алтайского края теперь можно без оператора. В этом поможет виртуальный консультант Алина. В настоящее время робот осуществляет запись на прием в центры «Мои документы» во всех городах региона, а также в ряде районов. К концу ноября в этот список войдут все оставшиеся отделения МФЦ Алтайского края.

Воспользоваться новой технологией просто: нужно попросить виртуального консультанта осуществить предварительную запись, передает «Алтайская правда». Необходимо заранее приготовить ручку и бумагу, чтобы записать данные для активации талона.

Робот начал функционировать в филиалах МФЦ Алтайского края с сентября текущего года. За это время Алина обработала около 11 500 звонков, что составляет примерно 30% от всех обращений в кол-центр. Нововведение позволило существенно сократить нагрузку на операторов и сделать обслуживание более быстрым и комфортным.

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