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Генерал Бужинский описал сценарий уничтожения ВС Украины без танков и захвата территории

Армия
Генерал Бужинский описал сценарий уничтожения ВС Украины без танков и захвата территории
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 ноября. Украина даже в случае горячей войны не дождется российских танков или каких-либо войск вторжения, так как для нейтрализации военной угрозы всего этого не понадобится.

Таким мнением с гостями студии политического ток-шоу «60 минут» поделился генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, лаконично описав гипотетический план вооруженного подавления ВСУ. Генерал высмеял попытки США нагнать военной истерии историями о концентрации российских войск у границ Украины и угрозе захвата украинских территорий. Уж кому-кому, а американской разведке прекрасно известно, что России в случае реального столкновения с соседом не понадобится наземных войск. Нейтрализация противника будет произведена предельно оперативно и только силами ВКС РФ.

Генерал Бужинский описал сценарий уничтожения ВС Украины без танков и захвата территории
Федеральное агентство новостей /

«Что касается танков, которые якобы Киев будут брать, я уверен, что обойдется без захватов новых территорий. Мы уже демонстрировали наши методы ведения войны. Уничтожение украинских вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС. И все, без танков и захвата территорий. Ну а так называемый москитный флот будет потоплен силами Черноморского флота буквально за день, там нет проблем вообще. Уничтожение точечными ударами ПВО, авиации на аэродромах и флота. Все. ВСУ будут полностью уничтожены. И Украина останется с кучкой радикалов, вооруженных палками, грубо говоря», — расписал сценарий возможного столкновения генерал.

Бужинский добавил, что коллективный запад уже ведет войну с Россией по многим фронтам. Информационная, экономическая, кибервойна ведется уже несколько лет. Не хватает только горячей фазы, на которую, к счастью, ни США, ни их сателлиты никогда не решаться. Все обострения вокруг Украины или в данный момент Польши и Литвы — это лишь политические провокации, направленные на решение по большей части экономических проблем.

Ранее военный эксперт Леонков объяснил, как странный выстрел из Javelin на линии разграничения в Донбассе сыграет против Украины и США.

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