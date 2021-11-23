Семен Стругачев назвал гением покойного актера Валерия Гаркалина

Москва, 23 ноября. Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Семен Стругачев в комментарии Федеральному агентству новостей назвал ушедшего из жизни Валерия Гаркалина гением и подчеркнул, что ему повезло работать с таким человеком.

Он отметил, что с Гаркалиным было весело, а каждый день в его компании был похож на праздник.

«Я работал с гением. Мне повезло. Я могу сказать, что вот этот человек — гений. Мне посчастливилось десять лет стоять с ним на сцене. Хотя каждый раз, когда я произносил какой-то монолог в спектакле «Муж моей жены», он тихо-тихо подойдет и скажет: «Гений». Я ему отвечал: «Сам гений». Было очень весело, так все классно на этом свете с ним. Вам, кто с ним не работал, не понять. Это праздник. Каждый день — праздник», — сказал Стругачев.

Он указал на то, что весть о смерти Гаркалина стала неожиданным поворотом. Актер признался, что потерял великого актера и человека.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

«Какие он [Гаркалин] совершал поступки. А на сцене, как он «колол». Без зазрения совести. При этом он не стеснялся вот так вот хохотать, как на портрете. Если смешно, то смешно. Я потерял великого актера рядом с собой из всех существовавших. Я потерял друга, человека, таких людей на земле нет и, наверное, долго-долго еще не будет», — резюмировал 63-летний артист.

Ранее актер Валерий Баринов почтил память покойного артиста. Он был уверен, что медики смогут спасти звезду художественного фильма «Ширли-мырли».

Напомним, Гаркалин провел последний месяц жизни в больнице в Коммунарке, где боролся с осложнениями на фоне заражения COVID-19. Артист умер 20 ноября в возрасте 67 лет.