Автомобиль с талибами подорвался на мине в Кабуле

Кабул, 23 ноября. Взрыв произошел в одном из жилых районов столицы Афганистана днем во вторник. Целью атаки стал автомобиль Range Rover, перевозивший боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

По данным агентства Aamaj News, транспортное средство подорвалось на магнитной мине. Известно, что в результате инцидента ранения получили как минимум два человека, оба — члены «Талибана». Информации о погибших не поступало.

And here we go again.



A Taliban Ranger vehicle has been targeted in MIED blast followed by heavy gunfire few minutes ago in Kabul. #Afghanistan https://t.co/zvZaYTY77p pic.twitter.com/xx9hM9QVgg — FJ (@Natsecjeff) November 23, 2021

Подобные атаки в Афганистане — не редкость. Так, несколько дней назад группа вооруженных людей совершила налет на автомобиль с талибами в Джелалабаде, в результате были убиты пять человек. Нападавшим удалось скрыться.

Ранее аналогичные нападения фиксировались и в других районах страны. Ответственность за них талибы возлагают на террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). При этом жертвами атак становятся и мирные жители.

После своего прихода к власти в августе командование «Талибана» объявило о планах по ликвидации активности ИГ на территории Афганистана. С этой целью радикальное движение запустило кампанию, отдельные операции в рамках которой проходят в различных районах республики. К примеру, 18 ноября талибы объявили о ликвидации группы из трех террористов ИГ на севере Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.