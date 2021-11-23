Украинский политик Мураев призвал Зеленского отдать Европе пять областей «ради справедливости»

Киев, 23 ноября. Стенания президента Украины Владимира Зеленского по «исторической справедливости» и «советским оккупантам» не выдерживают никакой критики и «обнуляются» одним примером. Об этом заявил лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

Один из краеугольных камней идеологической повестки Зеленского — это навязывание украинскому народу образа СССР как «агрессора» и «оккупанта». Чтобы подчеркнуть абсурдность поведения бывшего артиста студии «Квартал 95», Мураев взял один из его любимых мифов о «советской угрозе» и одной фразой поставил крест на истериках экс-комедианта.

facebook.com / Евгений Мураев

«Что такое история? Это изменение границ государства. Что такое историческая справедливость? Не будем сейчас говорить. Если президент моей страны рассказывает, что Советский Союз, который подарил Украине пять областей, и собрал ее в своих максимальных территориальных границах, агрессор, то по логике эти области надо отдать Европе, чтобы восстановить историческую справедливость. Или у нас президент не дружит с головой?» — не сдержал эмоций политик в прямом эфире телеканал «Наш».

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно выступает с агрессивными русофобскими заявлениями, затрагивающими, в том числе территориальные вопросы. Одна из излюбленных его тем — «возвращение» Крыма под контроль Киева. Подобное поведение является самой обычной погоней за низкопробным политическим хайпом и дешевыми рейтингами, уверен политолог Богдан Безпалько.