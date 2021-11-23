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Расходы ПФР в 2022 году превысят 10 трлн рублей

Экономика
Расходы ПФР в 2022 году превысят 10 трлн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 23 ноября. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы.

Предполагается, что доходы бюджета ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн рублей при расходах в 10,154 трлн. В 2023 и 2024 годах доходы составят 10,591 и 11,074 трлн рублей соответственно, а расходы — 10,574 и 11,167 трлн.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов рассказал, что поправками ко второму чтению предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на капитальные вложения ПФР в 2022 году на 250 млн рублей, в 2023 году — на 587 млн, а в 2024-м — на 687 млн. Он добавил, что средний размер страховой пенсии в следующем году составит 17,115 тысячи рублей.

Пенсионный фонд ранее напомнил о правах пенсионеров на получение накопительных выплат. Речь идет о россиянах, делавших добровольные отчисления до 2015 года.

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пенсии госдума пфр
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