Расходы ПФР в 2022 году превысят 10 трлн рублей

Москва, 23 ноября. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы.

Предполагается, что доходы бюджета ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн рублей при расходах в 10,154 трлн. В 2023 и 2024 годах доходы составят 10,591 и 11,074 трлн рублей соответственно, а расходы — 10,574 и 11,167 трлн.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов рассказал, что поправками ко второму чтению предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на капитальные вложения ПФР в 2022 году на 250 млн рублей, в 2023 году — на 587 млн, а в 2024-м — на 687 млн. Он добавил, что средний размер страховой пенсии в следующем году составит 17,115 тысячи рублей.

Пенсионный фонд ранее напомнил о правах пенсионеров на получение накопительных выплат. Речь идет о россиянах, делавших добровольные отчисления до 2015 года.