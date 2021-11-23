Актриса Ольга Прокофьева назвала Валерия Гаркалина своим учителем и призналась ему в любви

Москва, 23 ноября. Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Прокофьева во время похорон актера Валерия Гаркалина назвала его своим учителем. Она заявила, что теперь будет жить его глазами.

По словам Прокофьевой, которая пришла проститься со своим другом, теперь в любой непонятной ситуации она будет думать о том, как бы поступил актер. Артистка выразила свою бесконечную любовь и уважение Валерию Гаркалину.

«Ты знаешь, я сейчас буду жить твоими глазами. Теперь, я все время, когда мне будет непонятно, как поступить в той или иной ситуации, я буду говорить: «А как бы сейчас Гаркалин сделал?». И я четко вижу эту картину, как ты бы поступил в этой ситуации: отошел, промолчал, засмеялся, бросил пару фраз из Беллы Ахмадулиной. Я вот так хочу. И я так буду. Потому что ты мой учитель, ты мой большой друг. Бесконечно тебя люблю и уважаю», — заявила Прокофьева в комментарии Федеральному агентству новостей.

Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве 23 ноября, сообщали ранее в пресс-службе ГИТИСа. В этот же день пройдет церемония прощания со звездой фильмов «Ширли-мырли» и «Ландыш серебристый».