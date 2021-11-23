Таможня в Благовещенске предотвратила переправку бивней мамонта в Китай

Благовещенск, 23 ноября. Сотрудники таможни в Благовещенске пресекли незаконный вывоз в Китай двух ценных бивней мамонта.

Как пояснили в Дальневосточном таможенном управлении, в пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ выяснилось, что найденные в морском контейнере бивни мамонта не были должным образом задекларированы российской фирмой. В документах отсутствовал ключевой пункт об обязательстве их обратного ввоза в РФ, сообщает AmurInfo.

Между тем, как напомнил начальник службы Хабаровской таможни по Амурской области и Республике Саха Валерий Тихонов, вывоз культурных ценностей, имеющих особое историческое, художественное, научное или культурное значение, возможен лишь при наличии разрешительных документов с обязательством их обратного ввоза в установленный срок.

Изъятые бивни мамонта общим весом свыше 108 килограммов и стоимостью более 250 тысяч рублей эксперты признали культурными ценностями особого значения. В отношении российской фирмы возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.2 КоАП России «Недекларирование или недостоверное декларирование товаров». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщал, как Сибирская таможня пресекла нелегальный вывоз организованной преступной группировкой за рубеж нескольких сотен миллионов рублей. Речь шла о незаконном вывозе валюты с Алтайского края и из Новосибирской области.