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Поклонники утопили в цветах гроб с телом Гаркалина на сцене учебного театра ГИТИСа

Общество
Поклонники утопили в цветах гроб с телом Гаркалина на сцене учебного театра ГИТИСа
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 23 ноября. Во время церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным поклонники и его коллеги заложили цветами гроб с его телом. Мероприятие проходит в учебном театре ГИТИСа.

Множество поклонников и коллег актера пришли проститься с Гаркалиным, некоторые не могут сдержать слез. Большинство людей находятся в защитных масках и соблюдают все меры профилактики во время пандемии.

Гаркалин продолжительное время болел COVID-19. Он скончался на 68-м году жизни 20 ноября. Похороны актера пройдут на Миусском кладбище столицы. Народный артист России известен прежде всего своими ролями в фильмах «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Женщин обижать не рекомендуется» и «Ландыш серебристый».

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