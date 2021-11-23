Поклонники утопили в цветах гроб с телом Гаркалина на сцене учебного театра ГИТИСа

Москва, 23 ноября. Во время церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным поклонники и его коллеги заложили цветами гроб с его телом. Мероприятие проходит в учебном театре ГИТИСа.

Множество поклонников и коллег актера пришли проститься с Гаркалиным, некоторые не могут сдержать слез. Большинство людей находятся в защитных масках и соблюдают все меры профилактики во время пандемии.

Гаркалин продолжительное время болел COVID-19. Он скончался на 68-м году жизни 20 ноября. Похороны актера пройдут на Миусском кладбище столицы. Народный артист России известен прежде всего своими ролями в фильмах «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Женщин обижать не рекомендуется» и «Ландыш серебристый».