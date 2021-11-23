Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 15:02
14:59
Общество
Психолог Рыжкова рассказала, почему россияне стали чаще обращаться за помощью к специалистам
14:59
Общество
Поклонники утопили в цветах гроб с телом Гаркалина на сцене учебного театра ГИТИСа
14:55
Общество
Стоимость стоматологических услуг в России оказалась в 12 раз ниже, чем в Финляндии
14:55
Армия
Генерал Бужинский описал сценарий уничтожения ВС Украины без танков и захвата территории
14:53
Происшествия
Пытавшаяся продать сына за 100 тыс. рублей мать жаловалась активистам на нехватку денег
14:53
Весь мир
Автомобиль с талибами подорвался на мине в Кабуле
14:53
Происшествия
Склонявший казанского подростка к нападению на школу выслал ему футболку и 5 тыс. рублей
14:52
Шоу-бизнес
Семен Стругачев назвал гением покойного актера Валерия Гаркалина
14:51
Общество
Инфекционист Малышев заявил, что для победы над COVID-19 необходимо привить 90% граждан
14:50
Политика
Украинский политик Мураев призвал Зеленского отдать Европе пять областей «ради справедливости»
Все новости

В Тамбове пожарные спасли и приютили потерявшуюся немецкую овчарку

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 14:39
Общество
В Тамбове пожарные спасли и приютили потерявшуюся немецкую овчарку
pixabay.com

Тамбов, 23 ноября. Спасатели случайно нашли на улице хромавшую собаку. Она находилась на территории оживленных дорог и чуть не погибла под колесами автомобилей, сообщили в ГУ МЧС по Тамбовской области.

В пожарной части немецкую овчарку согрели и накормили, а после обратились к ветеринарам. Сотрудники МЧС оперативно начали искать хозяев потерявшегося пса. Целых три дня он жил в вольере подразделения.

«В понедельник нашелся ее хозяин. Мужчина был в отъезде все эти дни и только сегодня ему сообщили, что его любимица найдена», — рассказали в МЧС по региону.

Местный житель приехал за своим питомцем. Он был очень благодарен пожарным за спасение собаки Джесси и заботу о ней.

Не так давно рязанские волонтеры вытащили двух провалившихся под лед собак.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Тамбове пожарные спасли и приютили потерявшуюся немецкую овчарку
тамбов хорошие новости россии спасение животного
Комментировать