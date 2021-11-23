В Тамбове пожарные спасли и приютили потерявшуюся немецкую овчарку

Тамбов, 23 ноября. Спасатели случайно нашли на улице хромавшую собаку. Она находилась на территории оживленных дорог и чуть не погибла под колесами автомобилей, сообщили в ГУ МЧС по Тамбовской области.

В пожарной части немецкую овчарку согрели и накормили, а после обратились к ветеринарам. Сотрудники МЧС оперативно начали искать хозяев потерявшегося пса. Целых три дня он жил в вольере подразделения.

«В понедельник нашелся ее хозяин. Мужчина был в отъезде все эти дни и только сегодня ему сообщили, что его любимица найдена», — рассказали в МЧС по региону.

Местный житель приехал за своим питомцем. Он был очень благодарен пожарным за спасение собаки Джесси и заботу о ней.

Не так давно рязанские волонтеры вытащили двух провалившихся под лед собак.