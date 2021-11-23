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Мэр Харькова Терехов оправдал высокий уровень аварийности хорошим качеством дорог

Общество
Мэр Харькова Терехов оправдал высокий уровень аварийности хорошим качеством дорог
arhcity.ru  /  Администрация Архангельска

Харьков, 23 ноября. Большое количество автомобильных аварий в Харькове связано с хорошим качеством дорожного покрытия, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Соответствующее заявление он сделал в рамках выездного заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВР, отвечая на вопрос о высоком уровне ДТП. Кроме того, Терехов отметил, что после ремонта внутриквартальных проездов местные жители сами обращаются с просьбой установки «лежачих полицейских».

«Вот вы задаете вопрос: почему много ДТП? Ну, если честно, хоть это непопулярно, но скажу вам: потому, что дороги в Харькове хорошие», — объяснил мэр города.

Ранее Игорь Терехов был исполняющим обязанности главы города. Он победил на выборах экс-главу Харьковской области, бывшего депутата Верховной рады Михаила Добкина.

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дтп дороги харьков
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