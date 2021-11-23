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Россиянам рассказали, как не попасться на уловки фейковых магазинов в «Черную пятницу»

Экономика
Россиянам рассказали, как не попасться на уловки фейковых магазинов в «Черную пятницу»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 23 ноября. Существуют компании, которые изготавливают товары-фейки, подделывая их под известные бренды. Как распознать таких продавцов, рассказал профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов в эфире Общественной Службы Новостей.

Прежде всего, потребитель должен увидеть реальную историю настоящей компании за 5-10 лет. Второй фактор — это реальный адрес и телефон.

«Фейковые компании в лучшем случае публикуют мобильный телефон, при этом они никогда не пишут адрес», — объяснил эксперт.

Кроме того, ретейлеры зачастую повышают стоимость товаров в преддверии распродажи. Таким образом покупатель думает, что сумел сэкономить на покупке, отметил Качалов.

Традиционные ноябрьские распродажи также могут стать периодом активизации мошенников в интернете. На это обратил внимание специалист по безопасности Евгений Волошин.

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