Сценарист Андрей Кивинов рассказал о съемках «Улиц разбитых фонарей» в 90-е

Санкт-Петербург, 23 ноября. Известный сценарист и писатель Андрей Кивинов (настоящее имя Андрей Пименов) раскрыл детали съемок популярного детективного сериала «Улицы разбитых фонарей», в основу которого легли его произведения.

Кивинов и его супруга Виктория Шервуд приняли участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Обладатель пяти премий «ТЭФИ» и родоначальник самого продолжительного сериала в истории отечественного телевидения «Улицы разбитых фонарей» рассказал, как снимался его первый сезон в 90-е.

Как отметила Шервуд, ее супруг, работавший в Кировском РУВД Санкт-Петербурга, в свое время раскрыл немало преступлений, что отразилось на его произведениях.

«Андрей прошел весь путь оперской, раскрыл массу резонансных преступлений. Умеет о страшных вещах писать с юмором», — объяснила она.

Global Look Press / Anton Mukhametchin / Russian Look

По словам Кивинова, первый сезон снимался практически как документальный фильм ввиду отсутствия должного финансирования.

«Все съемки проходили в реальной атмосфере, в реальных кабинетах, потому что не было денег. Это подкупало зрителей», — объяснил он популярность проекта.

Сериал, насчитывающий 16 сезонов, выходил на экраны с 1998 по 2019 год. Первые серии были сняты в 1995 году. В октябре этого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил медалями звезд «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева и Анастасию Мельникову.