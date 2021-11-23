Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 15:02
14:59
Общество
Психолог Рыжкова рассказала, почему россияне стали чаще обращаться за помощью к специалистам
14:59
Общество
Поклонники утопили в цветах гроб с телом Гаркалина на сцене учебного театра ГИТИСа
14:55
Общество
Стоимость стоматологических услуг в России оказалась в 12 раз ниже, чем в Финляндии
14:55
Армия
Генерал Бужинский описал сценарий уничтожения ВС Украины без танков и захвата территории
14:53
Происшествия
Пытавшаяся продать сына за 100 тыс. рублей мать жаловалась активистам на нехватку денег
14:53
Весь мир
Автомобиль с талибами подорвался на мине в Кабуле
14:53
Происшествия
Склонявший казанского подростка к нападению на школу выслал ему футболку и 5 тыс. рублей
14:52
Шоу-бизнес
Семен Стругачев назвал гением покойного актера Валерия Гаркалина
14:51
Общество
Инфекционист Малышев заявил, что для победы над COVID-19 необходимо привить 90% граждан
14:50
Политика
Украинский политик Мураев призвал Зеленского отдать Европе пять областей «ради справедливости»
Все новости

Сценарист Андрей Кивинов рассказал о съемках «Улиц разбитых фонарей» в 90-е

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 14:47
Общество
Сценарист Андрей Кивинов рассказал о съемках «Улиц разбитых фонарей» в 90-е
Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Санкт-Петербург, 23 ноября. Известный сценарист и писатель Андрей Кивинов (настоящее имя Андрей Пименов) раскрыл детали съемок популярного детективного сериала «Улицы разбитых фонарей», в основу которого легли его произведения.

Кивинов и его супруга Виктория Шервуд приняли участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Обладатель пяти премий «ТЭФИ» и родоначальник самого продолжительного сериала в истории отечественного телевидения «Улицы разбитых фонарей» рассказал, как снимался его первый сезон в 90-е.

Как отметила Шервуд, ее супруг, работавший в Кировском РУВД Санкт-Петербурга, в свое время раскрыл немало преступлений, что отразилось на его произведениях.

«Андрей прошел весь путь оперской, раскрыл массу резонансных преступлений. Умеет о страшных вещах писать с юмором», — объяснила она.

Сценарист Андрей Кивинов рассказал о съемках «Улиц разбитых фонарей» в 90-е
Global Look Press / Anton Mukhametchin / Russian Look

По словам Кивинова, первый сезон снимался практически как документальный фильм ввиду отсутствия должного финансирования.

«Все съемки проходили в реальной атмосфере, в реальных кабинетах, потому что не было денег. Это подкупало зрителей», — объяснил он популярность проекта.

Сериал, насчитывающий 16 сезонов, выходил на экраны с 1998 по 2019 год. Первые серии были сняты в 1995 году. В октябре этого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил медалями звезд «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева и Анастасию Мельникову.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сценарист Андрей Кивинов рассказал о съемках «Улиц разбитых фонарей» в 90-е
сериал улицы разбитых фонарей кивинов
Комментировать