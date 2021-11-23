Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 15:02
14:59
Общество
Психолог Рыжкова рассказала, почему россияне стали чаще обращаться за помощью к специалистам
14:59
Общество
Поклонники утопили в цветах гроб с телом Гаркалина на сцене учебного театра ГИТИСа
14:55
Общество
Стоимость стоматологических услуг в России оказалась в 12 раз ниже, чем в Финляндии
14:55
Армия
Генерал Бужинский описал сценарий уничтожения ВС Украины без танков и захвата территории
14:53
Происшествия
Пытавшаяся продать сына за 100 тыс. рублей мать жаловалась активистам на нехватку денег
14:53
Весь мир
Автомобиль с талибами подорвался на мине в Кабуле
14:53
Происшествия
Склонявший казанского подростка к нападению на школу выслал ему футболку и 5 тыс. рублей
14:52
Шоу-бизнес
Семен Стругачев назвал гением покойного актера Валерия Гаркалина
14:51
Общество
Инфекционист Малышев заявил, что для победы над COVID-19 необходимо привить 90% граждан
14:50
Политика
Украинский политик Мураев призвал Зеленского отдать Европе пять областей «ради справедливости»
Все новости

Россияне смогут оплачивать покупку бензина в приложении «Сбера»

Экономика
Россияне смогут оплачивать покупку бензина в приложении «Сбера»
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 23 ноября. Автомобилисты, пользующиеся картой Сбербанка, получат новые возможности в следующем году, о чем сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Сбер» работает над созданием нового приложения, с помощью которого россияне смогут платить за приобретение бензина и других видов топлива на автозаправочных станциях в онлайн-режиме.

Накануне банк сообщил, что выкупил 100%-ю долю в сервисе FuelUp. Теперь эта платформа станет основной для новой топливной площадки финансовой компании. Интеграция возможностей купленной компании с экосистемой «Сбера» позволит найти новое применение бонусам «Спасибо» и платежному функционалу SberPay.

«Комплексная топливная платформа "Сбера" будет создана на базе агрегатора FuelUp, в котором банк приобрел 100% доли. Команда сервиса продолжит работу и применит свой опыт для реализации планов экосистемы "Сбера". В скором времени платформа будет дополнена такими возможностями, как начисление и использование бонусов "СберСпасибо", оплата по SberPay и другие», — указывает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

SberCloud и «Сбер» в середине месяца презентовали инновационный высокопроизводительный компьютер под названием Christofari Neo. Данный девайс стал вторым устройством, созданным в результате совместного сотрудничества компаний.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россияне смогут оплачивать покупку бензина в приложении «Сбера»
сбербанк топливо бензин попов приложение FuelUp
Комментировать