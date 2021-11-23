Россияне смогут оплачивать покупку бензина в приложении «Сбера»

Москва, 23 ноября. Автомобилисты, пользующиеся картой Сбербанка, получат новые возможности в следующем году, о чем сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Сбер» работает над созданием нового приложения, с помощью которого россияне смогут платить за приобретение бензина и других видов топлива на автозаправочных станциях в онлайн-режиме.

Накануне банк сообщил, что выкупил 100%-ю долю в сервисе FuelUp. Теперь эта платформа станет основной для новой топливной площадки финансовой компании. Интеграция возможностей купленной компании с экосистемой «Сбера» позволит найти новое применение бонусам «Спасибо» и платежному функционалу SberPay.

«Комплексная топливная платформа "Сбера" будет создана на базе агрегатора FuelUp, в котором банк приобрел 100% доли. Команда сервиса продолжит работу и применит свой опыт для реализации планов экосистемы "Сбера". В скором времени платформа будет дополнена такими возможностями, как начисление и использование бонусов "СберСпасибо", оплата по SberPay и другие», — указывает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

SberCloud и «Сбер» в середине месяца презентовали инновационный высокопроизводительный компьютер под названием Christofari Neo. Данный девайс стал вторым устройством, созданным в результате совместного сотрудничества компаний.