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Секретарь Совбеза РФ Патрушев обвинил Запад в разрушении экономики Украины

Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев обвинил Запад в разрушении экономики Украины
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 23 ноября. Установление протектората Запада на Украине разрушило экономику страны. Об этом высказался секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Политик раскритиковал Запад за сложившуюся ситуацию на Украине. По его словам, в стране в любой момент может «полыхнуть» так, что миллионы граждан превратятся в беженцев, которые ищут приют.

«Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты», — подчеркнул Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

МИД РФ ранее выразил беспокойство в связи с упрямством Германии и Франции, с которым они потакают желаниям Украины не выполнять свои обязательства по урегулированию в Донбассе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Киев публично вышел из Минских соглашений.

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