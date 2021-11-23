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Подразделения ВС РФ получат новый гусеничный транспортер ДТ-БТР для операций в Арктике

Армия
Подразделения ВС РФ получат новый гусеничный транспортер ДТ-БТР для операций в Арктике
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 23 ноября. Общевойсковые формирования ВС РФ в Арктике получат на вооружение новую военную технику, в том числе гусеничный транспортер ДТ-БТР.

В публикации издания «Красная звезда» говорится, что фотография новой машины, предназначенной для выполнения операций в суровых условиях Арктики, была опубликована впервые. Предполагается, что ДТ-БТР будет использоваться в первую очередь для транспортировки мотострелков и оказания им мощной огневой поддержки.

Подразделения ВС РФ получат новый гусеничный транспортер ДТ-БТР для операций в Арктике
Prt Scr telegram.org / РГ: Русское оружие

Отмечается, что для выполнения самых разнообразных задач российскими специалистами также разработано высокоунифицированное снегоболотоходное семейство машин под названием «Вездесущий» (ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ, ДТ-30ПМ). Подготовку к государственным испытаниям завершила и созданная на базе ДТ-30ПМ тяжелая ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ, предназначенная для проведения ремонта и буксировки военной техники.

Ранее сообщалось, что Россия делает ставку на экономическую и военную активность в Арктике, не оставляя шансов на превосходство в регионе США. Стоит отметить, что союзники американцев в Европе также не оставляют попыток закрепиться там, передает RT.

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арктика вс рф военная техника
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