Юмористы из шоу «Игра» на ТНТ ответили на обвинения в краже формата у КВН

, 23 ноября. Участники шоу «Игра» на ТНТ, комики из команды «Студия Союз» прокомментировали слова гендиректора Первого канала Константина Эрнста о «ворованной игре».

По словам комика Айдара Гараева, он не видит причины называть ворованным формат шоу «Игра», поскольку для него они абсолютно разные. Юморист заявил, что люди видят параллели между передачами только потому, что в «Игре» принимают участие много бывших игроков в КВН. У программы на ТНТ другая юмористическая форма, пусть и командная, отметил Гараев.

«Мы создавались как продукт сами и ушли с этим продуктом, какие могут быть претензии? Где хотим, мы этот продукт продаем», — ответила на критику юмористка Леля Гущина в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Участники «Студии Союз» 15 лет шутили в КВН и покинули шоу с наработанным самостоятельно багажом, поэтому обвинения в воровстве немного их удивили, заявила Гущина.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал появление шоу «Игра» на ТНТ. Эрнст намекнул на воровство идеи с КВН во время награждения участников Кубка мэра Москвы.