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Путин счел важным обмен мнениями с главой Палестины Аббасом по ситуации на Ближнем Востоке

Политика
Путин счел важным обмен мнениями с главой Палестины Аббасом по ситуации на Ближнем Востоке
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 23 ноября. Обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и на палестинском направлении является важным моментом, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующим заявлением глава государства поделился во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Помимо этого, российский лидер добавил, что позиция Москвы по урегулированию палестинской проблемы остается неизменной. По его словам, этот вопрос необходимо решать в соответствии с подходами СБ ООН.

Ранее в Кремле сообщили, что 23 ноября Путин и Аббас встретятся в Сочи. Уточнялось, что стороны намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Палестина не может провести президентские и парламентские выборы на фоне отказа Израиля допустить организацию процесса волеизъявления в Восточном Иерусалиме.

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путин палестина аббас
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