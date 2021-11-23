Путин счел важным обмен мнениями с главой Палестины Аббасом по ситуации на Ближнем Востоке

Сочи, 23 ноября. Обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и на палестинском направлении является важным моментом, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующим заявлением глава государства поделился во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Помимо этого, российский лидер добавил, что позиция Москвы по урегулированию палестинской проблемы остается неизменной. По его словам, этот вопрос необходимо решать в соответствии с подходами СБ ООН.

Ранее в Кремле сообщили, что 23 ноября Путин и Аббас встретятся в Сочи. Уточнялось, что стороны намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Палестина не может провести президентские и парламентские выборы на фоне отказа Израиля допустить организацию процесса волеизъявления в Восточном Иерусалиме.