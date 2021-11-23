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Сенатор Косачев: США берут на себя функции прокурора в вопросе санкций против «СП-2»

Политика
Сенатор Косачев: США берут на себя функции прокурора в вопросе санкций против «СП-2»
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Москва, 23 ноября. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев раскритиковал возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

По словам сенатора, Вашингтон берет на себя функции прокурора или судьи, когда вводит санкции против проекта ведущих стран другого континента, руководствуясь внутренним актом об энергетической безопасности.

«И это делается вместо реальной помощи европейским союзникам — направления американского газа с «молекулами свободы», которые еще год назад буквально навязывали Европе как альтернативу более дешевому газу из России. Ничего личного — Азия сегодня за «молекулы» платит больше», — написал Косачев в Facebook.

При этом США продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран, указывая мировым лидерам, что им говорить. В Белом доме такое называют «либеральным миропорядком», заключил Косачев.

В Кремле назвали возможные санкции США против «СП-2» незаконными и неправильными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что новые ограничения против газопровода будут продолжением санкционного языка, от которого США упорно не хотят отказываться.

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санкции сша косачев северный поток 2
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