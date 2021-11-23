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Капитан 1-го ранга Шигин подтвердил данные об иностранной подлодке на учениях «Курска»

Армия
Капитан 1-го ранга Шигин подтвердил данные об иностранной подлодке на учениях «Курска»
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 23 ноября. Версия российского отставного адмирала Вячеслава Попова о гибели «Курска» из-за столкновения с субмариной НАТО не имеет документальных доказательств, поэтому не может конкурировать с выводами официального расследования.

Таким мнением с изданием «ПолитЭксперт» поделился капитан 1-го ранга запаса Владимир Шигин, комментируя озвученную ранее экс-командующим Северным флотом РФ версию о том, что «Курск» затонул из-за врезавшейся в него подлодки НАТО. Он напомнил, что официальное расследование пришло к однозначному выводу о причинах трагедии, однако непонятными остаются несколько моментов.

«Вопрос в причинах первого взрыва. Они до сих пор несколько непонятны. По версии Попова, причиной было столкновение в районе первого отсека, торпедных аппаратов», — говорит Шигин.

Он отметил, что принимал участие в трагических учениях в 2000 году, когда произошла трагедия, находясь на корабле «Адмирал Чабаненко». По его словам, в районе проведения маневров действительно было зафиксировано присутствие иностранной подлодки. Шигин подчеркнул, что никаких доказательств ее вины в случившемся представлено не было.

Капитан 1-го ранга Шигин подтвердил данные об иностранной подлодке на учениях «Курска»
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Были сообщения о неизвестной подводной лодке, которая находилась рядом с "Курском". Затем она дала задний ход и начала ретироваться, за ней даже следили самолеты Северного флота. Версия Попова — не нова, она появилась еще тогда», — рассказал очевидец гибели «Курска».

Ранее в минобороны Норвегии напомнили, что причины гибели подлодки были давно установлены российской комиссией. При этом экс-начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко склонен верить в предположение о столкновении «Курска» с иностранной субмариной, передает RT.

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курск трагедия подлодка
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