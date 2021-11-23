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МИД Германии заявил о необходимости прогресса по Украине для улучшения отношений с Россией

Политика
МИД Германии заявил о необходимости прогресса по Украине для улучшения отношений с Россией
pixabay.com

Берлин, 23 ноября. Германия хочет лучших отношений с Российской Федерацией, но для этого необходим прогресс, включая урегулирование ситуации на Украине в рамках Минских соглашений, сообщили в МИД ФРГ.

Соответствующее заявление исполняющий обязанности немецкого министра иностранных дел Хайко Маас сделал во время выступления на мероприятии Фонда Кербера в Берлине

«Мы хотим лучших отношений с Россией», — подчеркнул Маас.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва обеспокоена упрямством Германии и Франции, с которым они потакают желаниям Украины не выполнять свои обязательства по урегулированию в Донбассе. По словам главы МИД РФ, Киев публично вышел из Минских соглашений, но Берлин и Париж безразлично отнеслись к этому.

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