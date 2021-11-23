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Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 14:10
Общество
Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Москва, 23 ноября. Единый государственный экзамен необходимо отменить. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

По словам Бастрыкина, ЕГЭ — «пытка» для российских школьников. Он призвал возродить советскую школу образования, отметив ее общепризнанность.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», — заявил он.

Как сообщалось ранее, бывший депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев обвинил Единый государственный экзамен в снижении уровня образования в Дагестане. По его словам, особенно пострадали региональные высшие учебные заведения.

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Александр Бастрыкин образование егэ
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