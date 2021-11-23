Полиция Колумбии сдала города боевикам ELN и спровоцировала международный скандал

Минувшая неделя принесла новые скандалы колумбийским силовикам: в полицейской школе «переборщили» с демонстрацией нацистской символики в педагогических целях — да так, что дипломаты из Германии, Израиля и США устроили скандал и президенту Ивану Дуке пришлось извиняться.

В департаменте Северный Сантандер боевики группировки «Армия национального освобождения» прошли при всем параде по улицам города на глазах у армии — а полиция по каким-то причинам полностью отсутствовала.

Наконец, армия и полиция оказались бессильны перед насилием картелей и вооруженных групп по отношению к коренному населению страны. И теперь индейцы собираются взять в руки оружие.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о катастрофических промахах колумбийских силовиков, которые своим бездействием умудрились поставить страну на грань очередной гражданской войны.

Федеральное агентство новостей /

Война с FARC

18 ноября неизвестные сожгли несколько грузовиков, принадлежавших сообществу бывших боевиков «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) в Льянос-дель-Яри (департамент Мета). Кроме того, было похищено оружие и грузовики у охранявших их полицейских.

Согласно заявлению партии Comunes, это происшествие — кульминация кризиса, из-за которого из региона уже бежало 106 семей бывших партизан.

«Это явная угроза для жизни повторно инкорпорированных лиц и огромное препятствие для продвижения процесса реинкорпорации в муниципалитете Ла Макарена», — говорится в заявлении партии Comunes.

Бывшие члены FARC обвиняют власти страны в некомпетентности и неготовности их защищать. Представители военных отвечают, что для безопасности бывших партизан «предприняты все меры», а количество охраняющих вполне достаточно для их защиты их жизни и имущества. Как же тогда вышло, что у полицейских среди дня угнали машины и отобрали оружие? На этот вопрос у властей нет ответа. По их словам, в нападении на поселение разоружившихся партизан FARC подозревают так называемых «диссидентов FARC» — осколки организации, отказавшиеся признать мирное соглашение и сложить оружие.

По всей видимости, от нынешних боевиков FARC никакие колумбийские силовики не защитят.

Наркотрафик — двигатель партизанщины

21 ноября диссиденты FARC и «Армией национального освобождения» (ELN) вступили в бой за контроль на территориями в районе Рикаурте (департамент Нариньо). В результате пострадали близлежащие общины народа ава, жителям которых пришлось бежать из обжитых мест. Кроме того, местные жители сообщают о повсеместном минировании дорог и прочих путей сообщения.

Федеральное агентство новостей /

Параллельно FARC расширяет географию своего присутствия. Посетив 19 ноября муниципалитет Марикита (департамент Толима) колумбийский омбудсмен заявил, что в регионе быстро разрастаются военные структуры «радикалов FARC». По официальным данным, группировка стремится захватить сельскую местность на севере и юге департамента.

Серхио Харамильо, который вел переговоры с FARC со стороны властей при заключении мирного договора 2016 года, считает, что проблема с вооруженными группами не будет решена до тех пор, пока не будет решена проблема колумбийской наркоторговли. Так как нынешние радикалы FARC по большей части стремятся захватить контроль над территориями, производящими коку, только значительное сокращение посевов может решить проблему. Для этого необходимо больше помогать крестьянским хозяйствам, которые переходят к «кока-замещению». Однако у правительства на подобные меры просто нет средств. В результате посевы коки растут, вооруженные группировки наращивают численность, чтобы контролировать большие площади — так размах боевых действий растет, охватывая все больше районов в стране.

Война с ELN

18 ноября кадры из небольшого города Конвенсьон в департаменте Северный Сантандер «взорвали» колумбийские СМИ. На них были запечатлены члены «Фронта «Мученики Кататумбо» из «Армии национального освобождения» (ELN), которые при полном параде прошли по центру города, останавливали и досматривали машины, а также инспектировали магазины. Все это происходило неподалеку от военных казарм, а полиция отсутствовала.

«В муниципалитете Конвенсьон опасения вызывает патрулирование, проведенное ELN, — когда по меньшей мере 15 мужчин, входящих в эту вооруженную группу, прогуливались по улицам города, проверяя транспортные средства и помещения».

#NorteDeSantander Existe preocupación en el municipio de #Convención por patrullajes realizados por el ELN en el casco urbano, en donde por lo menos 15 hombres que conforman este grupo armado pasearon por las calles de este lugar revisando vehículos y locales. #ATNdigital pic.twitter.com/BPTCWdxzvc — ATN Televisión (@atntelevision) November 22, 2021

Мэр города Димар Барбоса на запросы СМИ заявил, что, во-первых, это происходит уже не в первый раз. И более того — не первый год. Так что не очень понятно, почему все проснулись только сейчас. Во-вторых, не его задача — бегать с винтовкой по городу, патрулируя его — это задача полиции и армии. Все вопросы надо адресовать им, если кто-то хочет узнать, почему боевики патрулируют мирные города.

Ответ полиции был примечательным — министр обороны Диего Молано, которому она подчиняется, даже не стал оправдываться или как-то извиняться за неисполнение ей своих обязанностей. Он отрапортовал, что случившееся — не что иное как «месть ELN за успешные операции силовиков» против вооруженной группировки в этом регионе.

#NoticiasW | "Patrullaje del ELN en el municipio de Convención, Norte de Santander, es una retaliación por las últimas capturas contra este grupo armado en la región": Mindefensa (@Diego_Molano) → https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/uZ7fGyyWRf — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 18, 2021

Если следовать логике министра, получается, что увеличение посевов коки и рост численности наркокартелей отражают «успешную и бескомпромиссную» борьбу властей Колумбии с наркоторговлей.

Нацистский скандал в полиции

Колумбийская полиция сумела в очередной раз серьезно испортить имидж властей. На этот раз 19 ноября отличились курсанты полицейской академии им. Симона Боливара в городе Тулуа. Во время педагогического мероприятия, которое должно было продемонстрировать культурный обмен с ФРГ, полицейские «переборщили» с использованием символики Третьего рейха. Да так, что пришлось извиняться и президенту страны Ивану Дуке, и Министерству иностранных дел.

Prt Scr twitter.com / @JUANCAELBROKY

Представители Германии и Израиля в Колумбии немедленно заявили, что подобное поведение просто недопустимо.

«Посольства Израиля и Германии в Колумбии выражают полное неприятие любых проявлений апологии нацизма», — заявило в Twitter посольство Израиля.

Las embajadas de Israel y Alemania en Colombia expresan su total rechazo a cualquier muestra de apología al nazismo. pic.twitter.com/2pDcbyCBuo — Israel en Colombia (@IsraelinCol) November 19, 2021

«Посольства Израиля и ФРГ выражают свое полное неприятие любых проявлений апологии нацизма, как это произошло на мероприятии в полицейской школе в Тулуа сегодня днем», — написал в своем Twitter германский посол Питер Пташек.

Las Embajadas de @IsraelinCol y de @EmbAlemaniaCOL expresan su total rechazo a cualquier muestra de apología al nazismo, como ocurrió en un evento en la escuela de policía en Tuluá esta tarde. Gracias a @PoliciaColombia por rechazo rotundo y medidas tomadas al respecto. pic.twitter.com/KHvOiZf9e1 — Peter Ptassek - Embajador de Alemania en Colombia (@alemEmbajador) November 19, 2021

К дипломатам двух стран присоединился посол США Филипп Голдберг, заявивший, что он «встревожен и глубоко разочарован» произошедшим.

???? "Estoy consternado y profundamente decepcionado": embajador de EE. UU. en Colombia Philip S. Goldberg sobre el uso de símbolos nazis en la Escuela de Policía Simón Bolívar, en Tuluá.



Le contamos qué más dijo ► https://t.co/xpQQXanHmx pic.twitter.com/ah2k8Kburc — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 19, 2021

Ничего хорошего на международной арене правительству Колумбии такие инциденты не сулят. Богота пусть и самый ценный, но не самый презентабельный союзник для США, — американские НПО недавно обвиняли власти в полицейской жестокости во время подавления общенациональной забастовки. И вот теперь — скандал с нацистской символикой.

Первым на себя принял удар президент Колумбии Иван Дуке. При этом он не указал, где и как произошел инцидент.

«Любая апология нацизма неприемлема, и я осуждаю любые демонстрации, в которых используются или ссылаются на символы, намекающие на тех, кто несет ответственность за еврейский Холокост, унесший жизни более 6 миллионов человек. Антисемитизму нет места в мире», — написал Дуке на своей странице Twitter.

Cualquier apología al nazismo es inaceptable y condeno toda manifestación que haga uso o referencia a símbolos alusivos a quienes fueron responsables del holocausto judío que cobró la vida de más de 6 millones de personas. El antisemitismo no tiene cabida en el mundo. — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) November 19, 2021

После этого Министерство обороны попыталось замять скандал, заявив, что «принципы политики в области образования не предусматривают» того, что произошло в Тулуа. Директора школы решили уволить.

Los lineamientos de la Política de Educación del sector Defensa no contemplan de ninguna manera una actividad como la realizada ayer en la Escuela de Policía Simón Bolívar en Tuluá. El ministro @Diego_Molano ha dado instrucciones para que se tomen las medidas pertinentes pic.twitter.com/nxYn6kf7e3 — Mindefensa (@mindefensa) November 19, 2021

Далее настал черед МИД Колумбии, который принес извинения еврейскому и немецкому народам, а также международной общественности.

La @CancilleriaCol hace eco de declaración de Pdte. @IvanDuque y se suma a las sinceras disculpas de la @PoliciaColombia a la comunidad judía, alemana e internacional y las personas ofendidas con la desafortunada e incomprensible actividad en la Escuela de Policía de Tuluá. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 19, 2021

А ведь всего неделю назад Колумбия с Израилем договаривались еще теснее взаимодействовать в области безопасности — еврейское государство, в частности, поставляет Боготе значительную часть применяемого полицией арсенала для разгона протестов и демонстраций.

Убийства индейцев

18 ноября губернатор департамента Валье-дель-Каука Клара Лус Рольдан обратилась к правительству с просьбой «наладить диалог с коренными народами». Дело в том, что из-за не прекращающихся убийств и изгнания индейцев с их земель, осуществляемых наркогруппировками, было решено провести 8 декабря в городе Кали марш протеста. Так как полиция города печально прославилась своей жестокостью во время общенациональной забастовки, власти департамента боятся, что в декабре вновь может начаться кровопролитие.

«Я призываю к спокойствию перед лицом возникшей напряженности, чтобы она не повлекла за собой негативных последствий для всех. Каждый имеет право на демонстрацию, но мирно. Я говорю это четко и уверенно, мы не допустим ни одного заграждения. Поэтому я убедительно прошу президента Ивана Дуке начать диалог с коренными общинами Кауки на их территории», — объявила губернатор Клара Лус Рольдан в своем Twitter.

Hago un llamado a la calma ante anuncios de nuevas movilizaciones en Cali. Respetamos la protesta pacífica, pero no permitiremos nuevos bloqueos ni violencia. Nos estamos reactivando y seguiremos el camino de la recuperación de empleos y oportunidades, somos un #ValleInvencible pic.twitter.com/C8ZCFrxyVU — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) November 18, 2021

Индейские организации при этом довольно жестко настроены против правительства страны.

«Борьба ведется против государственной политики, против тех, кто сегодня подвергает колумбийский народ рабству и нищете. Столкнувшись с этим, наши народы заявили, что мы должны бороться. Мы не собираемся умирать здесь, трусливо запертые [в своих резервациях]. Мы говорим им (властям), что если они будут искать нас, они найдут нас, мы не воюем, мы идем мирно», — высказался Гермес Пит, представитель «Совета коренного населения региона Каука» (CRIC).

Причин ненавидеть власти страны у индейцев накопилось немало. Последний отчет «Национальной организации коренного населения Колумбии» (ONIC) говорит, что конец 2021 года стал для них настоящей катастрофой.

Число жертв насилия достигло 10021 человек, что в три раза больше, чем за первую половину 2021 года. Четверть из них — вынужденные беженцы, которые бросили свои дома из-за действий боевиков наркокартеля «Клан дель Гольфо», радикалов FARC и «Армии национального освобождения», а также мелких криминальных группировок. Более 130 детей были завербованы незаконными вооруженными формированиями. 163 лидера индейских общин подверглись нападениям и покушениям на убийство.

Больше всего пострадали общины коренных народов в департаментах Антьокия, Чоко, Валье-дель-Каука и Нариньо. ONIC также указали, что армия и полиция Колумбии несут аналогичную вооруженным группам ответственность за насилие против индейцев.

Федеральное агентство новостей /

Стоит отметить, что цифры в отчете, по всей видимости, занижены. Например, в департаменте Каука с начала этого года произошло 14 массовых убийств, в которых было убито 46 человек, еще 108 человек подорвались на самодельных взрывных устройствах. В муниципалитете Аргелия были убиты 86 членов коренных общин и более 6000 стали беженцами. В основном пострадали представители народа минга, которые собираются 8 декабря устроить марш протеста в Кали.

В муниципалитете Тумако (департамент Нариньо) коренное население даже угрожает взяться за оружие. Власти просто плюнули на то, что 4 тысячи человек из нескольких резерваций оказались в заложниках у местных вооруженных групп и наркокартелей, которые ведут передел сфер влияния в регионе.

«Ассоциация коренных народов региона ORIPAP неоднократно осуждала нападения и ограничения (насильственное удерживание на территории резерваций. — Прим. ред.), которым мы подвергались в различных резервациях без какой-либо реакции со стороны правительства страны. На этот раз ситуация достигла точки невозврата и заставляет нас принять срочные меры, мы надеемся, что наш призыв к миру и человеческому достоинству будет услышан», — заявили представители народа ава.

Если власти вновь проигнорируют обращения индейцев, у них не останется другого пути, кроме как создавать свои собственные силовые формирования. И никто не поручится, что эту практику не заимствуют коренные народы по всей стране. Если «спасение убиваемых — дело рук самих убиваемых», то тогда возникает вопрос — зачем им нужно колумбийское государство в существующем виде?

Как показывает история страны, вызов силовому господству Боготы — прямой путь к гражданской войне. Другое дело — нужен ли Колумбии ещё один вооруженный конфликт, на этот раз — с коренными народами?

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