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В Руспродсоюзе спрогнозировали стоимость апельсинов и мандаринов к Новому году

Экономика
В Руспродсоюзе спрогнозировали стоимость апельсинов и мандаринов к Новому году
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Снижение цен на апельсины и мандарины зафиксировано в России. Об этом «Москве 24» рассказала представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева.

Причина сокращения ценников на апельсины заключается в увеличении предложения из Ирана. Также большое предложение апельсинов поступает из Турции и ЮАР. В случае с мандаринами, по словам эксперта, ситуация обусловлена широким ассортиментом и стабильными закупками из Турции и Марокко.

Торговля апельсинами ведется в районе 60–129 рублей за килограмм, расценки напрямую зависят от страны поставщика и качества предлагаемых цитрусовых. Мандарины сейчас поступают в продажу по 65–124 рубля.

Если на рынке не произойдет катаклизмов, то эти цены сохранятся и ближе к новогодним праздникам, отметила Нагайцева.

При этом в 2022 году Банк России ожидает повторного подорожания продовольствия. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов.

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цены продукты апельсины мандарины руспродсоюз
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