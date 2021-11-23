Ведущий Артемьев поделился впечатлениями от работы с Моргенштерном над «Русским ниндзя»

Москва, 23 ноября. Регбист Василий Артемьев рассказал о закулисье телепроекта «Русский ниндзя». Спортсмен высказался о сотрудничестве с блогером Идой Галич и рэпером Моргенштерном.

Телепроект «Русский ниндзя» стартовал на канале СТС 22 ноября. Ведущими экстремальной программы стали рэпер Моргенштерн, блогер Галич и регбист Артемьев. Спортсмен прокомментировал свое участие в реалити-шоу в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело».

«Алишер Моргенштерн и Ида Галич — прекрасные шоумен и шоувумен, для меня было большой честью работать с ними», — поделился впечатлениями телеведущий.

Спортсмен также рассказал о деталях работы над проектом. Так, у каждого ведущего было множество задач — наставники разделили их между собой. Поэтому Васильеву досталась спортивная часть программы. По словам Артемьева, ведущим быстро удалось «найти нужный аккорд» для слаженного сотрудничества.

Телепроект «Русский ниндзя» мог закрыться из-за скандала вокруг рэпера Моргенштерна. Канал СТС потерпел многомиллионные потери, но выпустил пилотный эпизод шоу, где 200 участников начали борьбу за победу в непростых испытаниях.