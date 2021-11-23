Жертва живодеров из Краснодара стала первой в мире собакой с четырьмя протезами лап

Удивительная история спасения российской дворняжки тронула людей по всему миру. Пес лишился всех лап, но благодаря неравнодушным людям обрел новые — изготовленные на 3D-принтере.

Бездомную собаку, которую назвали Моникой, нашли в лесу под Краснодаром. Животное стало жертвой живодеров — у него были отрублены все лапки.

Малышку, находящуюся на грани жизни и смерти, забрали волонтеры и отправили в больницу. Прогнозы ставили неутешительные — Моника была в очень тяжелом состоянии.

Дворняжку удалось стабилизировать, но то, что осталась от лапок, ампутировали. Собачка не отчаивалась — она научилась ползать и передвигаться на оставшихся культях конечностей.

Вскоре появился шанс подарить Монике новую четвероногую жизнь. В одной из клиник в Новосибирске уже возвращали способность ходить кошкам. Но операцию по протезированию всех лапок еще не проводили нигде в мире.

За сложнейшую работу взялся ветеринар Сергей Горшков. Он разработал специальные металлические модели, сделанные на 3D-принтере. Однако дворняге пришлось подготовиться к операции и вернуть былую физическую форму, а волонтерам — собрать крупную сумму денег.

В итоге операция прошла успешно. Моника уже научилась управляться с протезами и почти вернулась к обычной собачьей жизни.

За судьбой дворняжки следили сотни людей, которые поддерживали малышку на протяжении всего пути. Ее историю узнали жители разных стран. Одна из активисток Лондона уже заявила, что готова забрать собаку из России и подарить ей новый дом.